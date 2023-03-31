防大甲媽搶轎衝突 彰警邀陣頭簽公約不滋事

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（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）為維護大甲媽祖遶境進香安全及交通秩序，彰化縣警察局今年特別邀集縣內46家宮廟、58個陣頭代表簽署優質宮廟文化行動公約，要求不得藉故滋事，並加強易衝突地點警力部署。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月21日深夜起駕，4月22日駐駕彰化市南瑤宮，往年偶有民眾激情爭搶神轎，為避免衝突，彰化縣警察局今年特別邀集縣內46家宮廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，並簽署優質宮廟文化行動公約，不得藉故滋事，表達警方嚴正執法決心。

彰化縣警察局今天發布新聞稿表示，為維護大甲媽祖遶境進香安全及交通秩序，嚴密規劃交通疏導及防竊等各項安全維護措施，更針對易發生衝突地點彰化市民生地下道、永樂街天后宮等處所嚴密部署，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空，不允許衝突治安事件。

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鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天下午特別到彰化縣警察局拜訪局長張國雄，感謝員警辛勞並討論如何防範可能發生狀況。張國雄強調，警方執法明確堅定，若有故意滋事、暴力搶轎，必定依刑法等法令究辦，也請鎮瀾宮協調各宮廟、陣頭遵守警方管制措施。

縣警局表示，大甲媽祖鑾轎預計4月22日下午從台1線經大度橋進入彰化縣，依預訂路線南下經彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、埔心鄉、永靖鄉、北斗鎮、溪州鄉等地進入雲林縣，回鑾預計4月27日進入彰化、4月29日凌晨由大度橋離開彰化縣進入台中市。（編輯：郭諭儒）1120331