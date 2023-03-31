台中房屋倒塌奪3命 施工營造商15萬元交保

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中中區一處房屋30日倒塌，造成3工人罹難。負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛遭移送偵辦，檢察官訊後，認2人涉及依過失致死等罪嫌，古男新台幣15萬元、游男5萬元交保。

台中市中區台灣大道一段巷內30日發生房子倒塌，壓倒鄰宅施工的3名工人，消防人員上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但送醫急救不治。另2名受困工人深埋瓦礫堆中，晚間10時55分及31日凌晨1時23分先後被救出，但均不幸罹難。

檢警今天上午相驗屍體，家屬萬分悲傷，面對突如其來的意外，無法接受，情緒仍相當激動。隨後，家屬前往工地事發現場招魂。該工地已遭勒令停工。

勞動部中區職業安全衛生中心調查，該工程營造商未替3名罹難工人投保勞保。中區職安中心主任李文進指出，將依違反勞工保險條例移請勞保局開罰。

檢察官訊後，認為3名工人死因均因房屋倒塌，胸腹部鈍挫傷、腹部下肢多處鈍挫傷、多重器官損傷，意外死亡。現場古姓負責人、游姓挖土機駕駛所涉罪名為過失致死、職業安全衛生法強制處分，古男15萬元交保、游男5萬元交保。

台中市長盧秀燕昨天傍晚前往現場關心進度、慰問家屬，民政局長吳世瑋上午也前往慰問家屬，並致贈家屬慰問金1萬元，後續協助家屬處理後事。（編輯：謝雅竹）1120331