藝人陳庭妮父欠稅418萬遭管收 家屬代繳清獲釋

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（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）藝人陳庭妮的父親陳奕樑經營食品公司，欠稅418多萬元故意不繳，拖欠10多年，25日被送進彰化看守所執行管收，事後家屬表示願意代處理欠稅，今天以現金繳清，陳奕樑獲釋放。

陳奕樑經營豪嘉食品有限公司，滯欠民國95年至98年營利事業所得稅，及98年至99年營業稅，合計逾新台幣418萬元，陳奕樑不繳，反將95年度盈餘117萬多元分配給股東，國稅局96年送達稅單後，又陸續提領公司存款93萬多元，也將48多萬美元匯到澳洲等國，作為買牛肉貨款，提領及匯款金額共1675萬多元。

財政部中區國稅局將案件移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，分署29日發布新聞稿表示，陳姓男子101年2月以妹妹為人頭另開設冷凍食品公司，憑多年經驗和人脈繼續經營冷凍食品批發業，顯示有能力處理公司欠稅，卻用自己70多歲且經濟不佳為由故意不繳。

彰化分署110年9月向彰化地方法院聲請管收陳男，法院以無管收必要為由駁回聲請，分署人員提新理由聲請管收，高等法院台中分院日前裁准，陳男仍以年事已高、無謀生能力為由，不提清償方案，彰化分署為維護租稅公平正義，25日將陳男送進彰化看守所執行管收。

陳庭妮29日從媒體獲知消息感到十分震驚，隨即請律師安排見面討論後續事宜。彰化分署今天發布新聞稿表示，陳男25日拘獲送至法務部矯正署彰化看守所執行管收後，家屬30日下午委託律師來電詢問案情，並表示願意代處理欠稅，家屬今天中午到場以現金繳清。

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據了解，到場家屬非陳庭妮本人，疑為陳奕樑妹妹辦理繳清418多萬元欠稅含逾期利息，及另一筆5萬多元房屋稅。彰化分署表示，家屬繳清後迅速核發釋票，今天下午1時將釋票送交彰化看守所，陳男下午2時31分獲釋，這起欠稅案從移送執行至今14年全數徵起。

彰化分署呼籲，公司行號如有營業所得、營業行為，應依規定繳納營利事業所得稅、營業稅，勿心存僥倖、藉故不繳，否則一旦移送執行，恐遭查扣財產，甚至拘提管收，實在得不償失（編輯：謝雅竹）。1120331