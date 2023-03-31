北市死亡車禍 騎士撞前車倒地遭砂石車輾壓頭部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市警消31日下午獲報，在和平西路一段及南昌路口附近有救護案，派員到場發現為一輛砂石車與機車發生車禍，一人當場死亡；事故肇因仍待釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北31日電）61歲陳姓男子今天騎車經台北市和平西路1段附近時，不慎先與前方的林姓男機車騎士碰撞倒地，遭後方由葉姓男子駕駛砂石車輾過頭部當場死亡。警詢後把林男、葉男2人送辦。

台北市警消下午5時初獲報，和平西路1段及南昌路口附近有救護案，派員到場發現為一輛砂石車與機車發生車禍，1人當場死亡。

警方初步調查，死者61歲陳姓男子騎機車行經和平西路1段東往西方向時，先與前方59歲林姓男機車騎士發生碰撞，陳男倒地後遭同車道的砂石車右後輪輾過頭部，當場死亡。

警方到場後，針對25歲葉姓砂石車駕駛及林姓機車騎士酒測，2人酒測值均為0，初步調查，疑似陳姓男機車騎士未保持安全距離，已通知家屬，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行駛道路務必提高警覺，注意其他往來人車，為自身安全起見須多注意不要與大型車距離太近或並行，避免發生憾事。（編輯：李錫璋）1120331