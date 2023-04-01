屋倒3工人無勞保 勞動部：雇主登記有案就有職保

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（中央社記者曾以寧台北1日電）台中市中區一處老宅30日倒塌，3工人罹難，工程營造商遭查出未替3工人投保勞保。勞動部今天表示，罹災勞工若是受僱於登記有案的事業單位，家屬即享有職保給付保障。

勞動部今天透過新聞稿說明，勞工職業災害保險及保護法已自去年5月1日施行，其中規定受僱於依法已辦理登記等事業單位的勞工，不論單位僱用人數，都應由雇主辦理參加職保；保險效力，自到職當日起算。

勞動部表示，若雇主漏未依規定為所屬員工辦理加保，事後發生職業傷病事故，勞工仍可依規定請領各項保險給付。另外，勞工若受僱於非屬登記有案等事業單位，或是自營作業未參加職保者，災保法第81條亦明定提供未加保之職災勞工照護、失能或死亡補助。

針對台中老宅倒塌案，勞動部指出，罹災勞工若經查受僱於登記有案的事業單位，其家屬即享有職保給付保障。此外，為督促雇主落實依法納保繳費責任，勞工保險局將對違法單位的雇主處以新台幣2萬至10萬元罰鍰，亦將向雇主追繳未加保勞工所領取的保險給付金額。

勞動部呼籲，確保職場安全衛生，提供每名員工一個安心安穩工作環境，本是企業應盡責任，雇主應依災保法規定，為所屬員工辦理參加職保，除讓勞工朋友享有完整職保保障，也可有效分攤職業災害補償責任，以免觸法，得不償失。

台中市中區台灣大道1段巷內一處老宅30日倒塌，壓住旁邊施工的3名工人，3人先後被救出後不治。中市府認定意外是因為沒有任何安全措施，開罰並勒令停工。（編輯：謝雅竹）1120401