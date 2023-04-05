高雄鬧區1.5公尺長眼鏡蛇鑽車內 目擊民眾嚇傻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄楠梓區一間咖啡店內民眾，目擊一條巨蛇沿人行道爬進民宅前轎車引擎蓋內，員警到場管制，通報農業局委請廠商抓蛇，外觀初判為1.5公尺長眼鏡蛇，詳細物種仍待鑑定。

高雄市政府警察局楠梓分局翠屏派出所2日下午4時許獲報，指楠梓區加仁路一處民宅外有蛇出沒，派遣員警到場管制，並通報市府農業局等單位到場「捉蛇」，警方到場時，民眾指稱一條近1.5公尺長的蛇正躲在民宅前汽車內，幸虧發現即時，沒有無辜路人被咬傷。

警方調查，一開始是鄰近咖啡店內喝咖啡民眾，目擊一條巨蛇沿著人行道爬進民宅前停放轎車引擎蓋內，讓現場民眾傻眼，並趕緊打電話報警求助。員警到場後，先向附近民眾確認蛇所在位置，並聯絡車主到場。在等待過程中，巨蛇一度竄出車外，員警與路人連忙敲擊地面發出聲響，成功讓蛇竄回車內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楠梓分局今天上午發布新聞稿指出，當農業局委外捕蜂捉蛇廠商到場時，一度打開引擎蓋卻找不到巨蛇，後來靠著員警配備的手電筒，才成功將蛇引出抓到網中，一旁圍觀民眾紛紛驚呼。初步檢視巨蛇可能是具有毒性眼鏡蛇，詳細物種仍要帶回鑑定。

楠梓分局提醒，天氣逐漸轉熱，部分動物開始活躍，農業局均有委外「捕蜂捉蛇」專業廠商，民眾若有發現可撥打市府1999服務專線或110通知警方即時到場管制與協助轉報，避免誤傷民眾憾事發生。（編輯：黃世雅）1120405