新店老婦救護送醫不治 口鼻疑有膠帶死因待查

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市新店區環河路民宅年約90歲婦人今晚救護送醫時沒有呼吸、心跳，送醫後仍不治。警方初步調查無外力介入跡象；但婦人送醫時，口鼻疑黏有膠帶，死因由檢方相驗釐清。

新北市府消防局說，今晚將近7時接獲報案，指新店區環河路一處民宅，需要救護。患者為年約90歲婦人，到達時，已經無呼吸、心跳，仍將患者送往新店耕莘醫院急救。

警方說，婦人經醫院急救後仍不治。初步調查，老婦由外籍看護協助照顧，看護溝通能力不佳；現場勘查沒有外力介入跡象，疑似留有遺書等文件。

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但為何傳出送醫時，口鼻疑有膠帶等物，警方說，刑事鑑識小組仍持續現場調查，對於報案救護過程，及真正死因，尚待明天報請檢察官相驗調查，並製作外籍看護詢問筆錄，釐清送醫前發生過程。（編輯：方沛清）1120405

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