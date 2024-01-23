女警勾結詐團男友助黑吃黑 涉索賄700萬遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北23日電）時任北市中山警分局邱姓女警涉與詐騙集團成員郭姓男友勾結，她曾向詐團索賄700萬元遭拒，並製作不實搜索扣押筆錄，協助詐團成員「黑吃黑」侵吞款項，今天被新北檢起訴。

檢警調查，因涉嫌洩密、偽造文書而已遭解職的邱姓女警，民國103年至112年任職於台北市政府警察局中山分局，並與從事詐騙的郭男交往。

檢警查出，詐騙集團成員「郭總」想要侵吞上游的詐欺款項新台幣1000萬元，於是聯手郭男，去年7月在餐廳邀邱女與會，希望邱女製作不實搜索扣押筆錄，讓郭男等人向上游宣稱這1000萬元已遭警方扣押，並願意提供30萬元當作邱女報酬。

邱女則回應，可以幫忙製作不實搜索扣押筆錄，但就分潤部分，1000萬元款項應「七三分」，也就是她與郭男要拿700萬元，「郭總」可分得300萬元，但「郭總」認為索價過高而拒絕。

檢警調查，不久後，郭男的詐欺上游、暱稱「山河」的不明人士，因不想把收得的300萬元款項繳給上游，因此與郭男、邱女聯手，由邱女製作不實的搜索扣押筆錄與扣押物品目錄表，假裝這300萬元已被警方查扣；接著，再由「山河」傳給詐欺集團上游成員，讓「山河」得以私吞款項。

偵查時，邱女未坦承索賄700萬元，對於其餘犯罪事實多予承認；郭男則供出邱女要求以「五五分」或「七三分」索賄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北地檢署今天偵結，依涉犯貪污治罪條例對於違背職務行為要求賄賂、對主管事務圖利罪、公務員假借職務上機會犯3人以上詐欺得利、行使公務員登載不實文書罪嫌起訴邱女。且檢方認定邱女是警職人員，屬貪污治罪條例中「有調查職務人員」，建請法院加重其刑；另郭男、「郭總」也因涉貪污等罪被起訴。

邱女去年被查出，在中山分局任內涉嫌洩密、偽造文書，遭新北地檢署聲押獲准；台北市警察局隨後將邱女免職。（編輯：李錫璋）1130123