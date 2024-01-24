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澎檢：打擊非法漁撈平台守護海洋資源 已收嚇阻作用

2024/1/24 14:02（1/24 14:46 更新）
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澎湖地檢署23日舉行113年度首場打擊非法漁撈平台會議，盼齊心守護澎湖海洋資源永續。（澎湖地檢署提供）中央社 113年1月24日
澎湖地檢署23日舉行113年度首場打擊非法漁撈平台會議，盼齊心守護澎湖海洋資源永續。（澎湖地檢署提供）中央社 113年1月24日
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（中央社澎湖縣24日電）澎湖地檢署今天表示，檢方關注海洋生態保育議題，所成立的打擊非法漁撈平台會議，在相關執法單位積極打擊非法漁撈下，已產生嚇阻作用，期盼齊心守護澎湖海洋資源永續。

澎湖地檢署發布訊息指出，檢察長陳佳秀昨天在今年首次打擊非法漁撈平台會議上指出，海洋是澎湖重要觀光資源與經濟命脈，尤其海洋資源並非「取之不盡，用之不竭」，因此列為檢方長年關注海洋生態保育議題，期盼轄內各單位查緝非法漁撈，凝聚共識，精進守護海洋生態的執法量能。

陳佳秀表示，澎湖地區打擊非法漁撈平台會議在去年7月召開後，負責執行的檢察官與非法漁撈查緝小組隨時保持高度警覺，嚴切監控非法漁撈案件，對此類犯罪有產生相當嚇阻作用，感謝各機關及海洋保育志工努力及付出，並表揚澎湖群島海洋保護志工團協會，感謝海洋保育志工隊長期無私奉獻。

澎湖地檢署昨天召開年度首場打擊非法漁撈平台會議，邀集海洋國家公園管理處、澎湖縣府農漁局、縣警局、保七總隊南方四島小隊、第七岸巡總隊、第八海巡隊、澎湖海洋保育站、海洋保育志工隊等與會，並邀前澎湖海洋生物研究中心主任蔡萬生以「澎湖的美麗與哀愁」演講，闡述澎湖重要物種的保育意義及非法漁撈對澎湖漁業永續經營的衝擊，提出有效查緝非法漁撈對策，為打擊非法漁撈的海洋保育工作注入新動力。（編輯：陳仁華）1130124

澎湖地檢署23日舉行113年度首場打擊非法漁撈平台會議，檢察長陳佳秀（左2）表揚澎湖群島海洋保護志工團協會。（澎湖地檢署提供）中央社 113年1月24日
澎湖地檢署23日舉行113年度首場打擊非法漁撈平台會議，檢察長陳佳秀（左2）表揚澎湖群島海洋保護志工團協會。（澎湖地檢署提供）中央社 113年1月24日
#陳佳秀
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