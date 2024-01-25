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首頁 / 社會

遭控以空白收據申報補助 前伸港鄉長二審判無罪

2024/1/25 16:54
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（中央社記者蘇木春台中25日電）彰化縣前伸港鄉長曾煥彰遭控向廠商要來空白收據，供婦聯會申報補助，曾煥彰一審被依偽造文書罪判有期徒刑3月，經上訴台中高分院，合議庭認定無證據今天二審改判無罪，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，曾煥彰、前鄉公所主任祕書張秀蕊、曾煥彰妻子黃鈺蕊、前伸港鄉婦聯會總幹事李碧珠與黃數鐶，及婦聯會財務長張惠珍，被指控藉伸港鄉婦聯會舉辦會員大會、節能減碳宣導等活動，偽造收據申請補助。

由於活動支出未達概算表金額，且部分承攬廠商無法開立收據，被告為順利使伸港鄉婦聯會取得活動補助金額，由當時擔任婦聯會理事長的黃鈺蕊，或由曾煥彰委託張秀蕊，向非承攬廠商要求開立空白收據，再由黃鈺蕊自行或委託他人，在空白收據偽造不實資料後，製作核銷單據。

之後由黃鈺蕊、李碧珠或張惠珍等人，分別向伸港鄉公所、台電公司申請核銷活動補助款約新台幣46萬餘元，除曾煥彰否認犯罪事實，其餘被告都坦承犯行。

彰化地院審理後，一審判曾煥彰共同犯行使偽造私文書罪有期徒刑3月，其餘人分別判合併應執行有期徒刑10月至1年6月不等徒刑，分別宣告緩刑4年到2年不等，並應於判決確定後1年內，分別向公庫支付20萬元到5萬元不等。

案經曾煥彰等人上訴，經台中高分院審理後，合議庭認定，曾煥彰僅介紹部分廠商承攬婦聯會活動，欠缺確切事證足認對於婦聯會具有實質決策權，曾指示或參與婦聯會以不實收據申報補助款，其餘人部分原判決無不當。

台中高分院今天二審宣判，曾煥彰原判決撤銷，改判無罪，其餘人上訴駁回，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130125

#台中高分院
#曾煥彰
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