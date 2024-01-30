台66線競速釀2死3傷案 2駕駛判刑4年6月及5年定讞

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（中央社記者林長順台北30日電）洪姓與邱姓男子被控民國110年9月某日凌晨在台66線（桃園市觀音區）競速時，打滑失控造成2死3傷，高院考量2人與死者家屬和解，判刑4年6月及5年。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，邱男邀約洪男於110年9月17日凌晨，在桃園市觀音區台66線0.3公里附近路段駕車競速，雙方先併排同時起步，再迴轉開回原起點進行第2次競速，洪男在第2圈競速開始時，為追上邱男所駕駛的車，竟將其所駕駛的車油門踩到底，導致車輛打滑、車頭朝右偏移。

洪男見狀後，將方向盤微向左轉，並踩剎車，導致車輛朝車頭右前方向滑行出去，並以車尾高速撞擊當時在路旁觀看的人車，造成賴姓民眾等3人受傷，另有劉姓民眾因血胸併顱內出血、出血性休克而死亡，以及童姓民眾因頭胸腹四肢多發性鈍創骨折死亡。

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桃園地方法院審酌2人僅因尋求一時歡快，為發揮所駕駛車輛的所有引擎動力，恣意高速競駛，嚴重罔顧公眾往來安全，導致被害人傷亡，依妨害公眾往來安全致人於死罪判處邱男、洪男7年6月、5年2月徒刑。

台灣高等法院考量2人已與被害人及告訴人和解，邱男在犯後離開現場，經警循線通知始至警局接受調查，洪男犯後託友人報警，並留在現場待警方處理、協助救護，且始終坦承犯行，改判邱男5年、洪男4年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1130130