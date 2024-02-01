金門小貨車突起火 滿載威士忌燒毀

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（中央社記者洪學廣金門縣1日電）金門縣金寧鄉昨天下午發生火燒車事故，一輛滿載威士忌和貢糖的小貨車後車斗突然起火，幸火勢在10分鐘內及時撲滅，無人傷亡。詳細起火原因仍待消防局火調科調查。

金門縣消防局昨天下午3時許接獲民眾報案，指金寧鄉瓊安路一輛貨車後方載運貨物起火燃燒，產生大量火煙，消防局派遣金寧、金城分隊各式車輛7車及13人，由金寧分隊分隊長李宗其率隊前往搶救，火勢在10分鐘內撲滅，並造成後車斗部分燒損，現場無人傷亡，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。

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消防局新聞稿表示，這輛貨車原是載運威士忌、貢糖包裝盒等物品，準備由金湖運送貨物往金寧。但在行經瓊安路時，駕駛突然發現車斗有火煙竄出，因此緊急停車，通報消防隊搶救。

消防局第一大隊長陳叁奇呼籲，民眾勿將易燃性容器及物品放置於陽光曝曬車輛上，抽菸後應確實清理餘火，且勿隨意丟棄菸蒂，以避免造成火災意外發生。行車過程如有異狀，應立即停車檢查，以確保行車安全；如遇有各式災害事故，應儘速撥打119，明確告知人事時地物資訊，以利後續消防人車派遣。（編輯：謝雅竹）1130201