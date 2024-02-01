更多編輯台推薦新聞：
特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
游錫堃連任立法院長失敗辭立委 王正旭遞補
首頁 / 社會

金門小貨車突起火 滿載威士忌燒毀

2024/2/1 13:20（2/1 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣金寧鄉1月31日下午發生火燒車事故，一輛滿載威士忌和貢糖的小貨車後車斗突然起火，因此緊急停車，通報消防隊搶救。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月1日
金門縣金寧鄉1月31日下午發生火燒車事故，一輛滿載威士忌和貢糖的小貨車後車斗突然起火，因此緊急停車，通報消防隊搶救。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣金門縣1日電）金門縣金寧鄉昨天下午發生火燒車事故，一輛滿載威士忌和貢糖的小貨車後車斗突然起火，幸火勢在10分鐘內及時撲滅，無人傷亡。詳細起火原因仍待消防局火調科調查。

金門縣消防局昨天下午3時許接獲民眾報案，指金寧鄉瓊安路一輛貨車後方載運貨物起火燃燒，產生大量火煙，消防局派遣金寧、金城分隊各式車輛7車及13人，由金寧分隊分隊長李宗其率隊前往搶救，火勢在10分鐘內撲滅，並造成後車斗部分燒損，現場無人傷亡，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局新聞稿表示，這輛貨車原是載運威士忌、貢糖包裝盒等物品，準備由金湖運送貨物往金寧。但在行經瓊安路時，駕駛突然發現車斗有火煙竄出，因此緊急停車，通報消防隊搶救。

消防局第一大隊長陳叁奇呼籲，民眾勿將易燃性容器及物品放置於陽光曝曬車輛上，抽菸後應確實清理餘火，且勿隨意丟棄菸蒂，以避免造成火災意外發生。行車過程如有異狀，應立即停車檢查，以確保行車安全；如遇有各式災害事故，應儘速撥打119，明確告知人事時地物資訊，以利後續消防人車派遣。（編輯：謝雅竹）1130201

#火燒車
#金門
#金門縣消防局
#陳叁奇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21