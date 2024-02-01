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接任屏東消防局長 李彬正：建構職安強化公共安全

2024/2/1 13:42（2/1 14:16 更新）
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前屏東縣消防局長許美雪因明揚工廠爆炸發言口誤請辭，屏東縣長周春米（左）發布派令由代理局長李彬正（右）升任局長，1日舉行布達典禮。中央社記者李卉婷攝 113年2月1日
前屏東縣消防局長許美雪因明揚工廠爆炸發言口誤請辭，屏東縣長周春米（左）發布派令由代理局長李彬正（右）升任局長，1日舉行布達典禮。中央社記者李卉婷攝 113年2月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）前屏東縣消防局長許美雪因明揚工廠爆炸發言口誤而請辭，屏東縣長周春米發布派令由代理局長李彬正升任局長，今天舉行布達典禮，李彬正表示，要建構消防職安環境、強化公共安全。

今天的布達典禮在屏東消防局舉行，李彬正的家人也到場；周春米致詞指出，李彬正歷練豐富，從分隊長、大隊長、秘書到副局長，也參與許多重大火災及災難救助，專業與精神受肯定，現在要發揮更大的團隊精神，期待秉持專業及多年歷練，引領消防大軍確實做到防災、救災，確保屏東鄉親生命財產安全。

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李彬正接受媒體聯訪表示，強化公共安全、危險物品管理及一般工廠稽查，建構消防人員優質職安環境，更要爭取消防裝備器材，警義消加強宣導社區防災工作，建構屏東安全生活環境。

縣府指出，60歲的李彬正，畢業於中央警察大學53期消防系，自民國77年起就任公職，經歷屏東縣政府警察局消防隊分隊長、技士、組長及屏東消防局大隊長、秘書、副局長等重要職務，十分熟稔整體消防工作，能力也備受肯定。（編輯：謝雅竹）1130201

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