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國1台南新營段火燒車 駕駛及時離開未受傷

2024/2/5 09:35（2/5 10:06 更新）
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一輛自小客車5日上午行經國道1號北向台南新營路段時，因引擎室冒出白煙停靠路肩，不久後車輛起火燃燒，消防局獲報立即調派人車到場救援。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月5日
一輛自小客車5日上午行經國道1號北向台南新營路段時，因引擎室冒出白煙停靠路肩，不久後車輛起火燃燒，消防局獲報立即調派人車到場救援。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）1輛自小客車今天上午行經國道1號北向台南新營路段時，因引擎室冒出白煙停靠路肩，不久後起火燃燒，車上僅及時離開車輛的駕駛人許姓男子1人，未受傷，事故原因待進一步釐清。

台南市消防局於上午6時23分獲報，指稱在國道1號北向285.9公里新營路段有自小客車火警，隨即調派人車前往救援，消防人員抵達現場後發現1輛自小客車停放在路肩，已全面燃燒，隨即出水搶救，於6時37分將火勢撲滅，駕駛人許姓男子自行離開車輛打電話報案，沒有受傷。

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國道公路警察局第四公路警察大隊初步調查，許姓男子酒測值為0，自述駕車過程中發現引擎室突然冒出白煙，緊急停靠外側路肩後，車輛隨即起火燃燒，確切起火原因將由消防局進行火災鑑定。

初步調查發現，起火的自小客車齡約17年，警方並藉此呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光等），避免類似事件發生。（編輯：張雅淨）1130205

#火燒車
#國道1號
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