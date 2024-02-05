國1台南新營段火燒車 駕駛及時離開未受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）1輛自小客車今天上午行經國道1號北向台南新營路段時，因引擎室冒出白煙停靠路肩，不久後起火燃燒，車上僅及時離開車輛的駕駛人許姓男子1人，未受傷，事故原因待進一步釐清。

台南市消防局於上午6時23分獲報，指稱在國道1號北向285.9公里新營路段有自小客車火警，隨即調派人車前往救援，消防人員抵達現場後發現1輛自小客車停放在路肩，已全面燃燒，隨即出水搶救，於6時37分將火勢撲滅，駕駛人許姓男子自行離開車輛打電話報案，沒有受傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國道公路警察局第四公路警察大隊初步調查，許姓男子酒測值為0，自述駕車過程中發現引擎室突然冒出白煙，緊急停靠外側路肩後，車輛隨即起火燃燒，確切起火原因將由消防局進行火災鑑定。

初步調查發現，起火的自小客車齡約17年，警方並藉此呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光等），避免類似事件發生。（編輯：張雅淨）1130205