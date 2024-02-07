陳致中出獄嘆「如一場夢」 陳其邁勉勵沉澱再出發

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，昨天假釋出獄。他昨深夜在臉書說，「回家了，如一場夢」。高雄市長陳其邁今天說，希望陳致中能沉澱後再出發。

陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年入高雄二監服刑，昨天獲高院裁准假釋，高雄二監昨天下午5時30分許收到高院保護管束令，陳致中晚間8時許假釋出獄，由妻子黃睿靚開車接送離開。

陳致中昨天深夜在臉書（Facebook）發文說，「回家了，如一場夢。大家晚安」，還說自己「好久沒有用手機了，還有點卡卡的」。不少網友紛紛留言替他加油。

陳其邁今天上午接受媒體聯訪時說，自己有跟陳致中通過電話，「他也沉澱了一段的時間，我們也都希望他能夠沉澱之後重新再出發」。

陳致中因洗錢及偽證等罪定讞，台灣高等法院裁定應執行1年2月，他在2023年5月11日向檢方報到入監，隨後上銬被囚車載往高雄第二監獄服刑至今。矯正署2月5日核准陳致中的假釋案。（編輯：黃世雅）1130207