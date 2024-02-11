法務部續推兩岸共打 盼發揮協議最大效益

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）兩岸共打協議簽署至今15年，司法機關依協議持續穩定推動工作，緝捕、遣返以通緝犯為最多；法務部國兩司表示，將持續在協議基礎上促進雙方合作共識，發揮協議最大效益。

「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」由財團人海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會，於民國98年4月26日簽訂。

協議合作範圍包括共同打擊犯罪、送達司法文書、調查取證、罪贓移交、認可及執行民事裁判及仲裁判斷，以及接返受刑事裁判確定人、情資交換、協助緝捕遣返刑事犯與刑事嫌疑犯、重要訊息通報及人道探視等工作。

多次參與偵辦兩岸跨境犯罪的檢察官林彥良曾撰文指出，不法人士利用兩岸關係政治上的特殊屬性，進行跨境犯罪，因證據散落兩岸，蒐取證據困難，甚至有被告為逃避司法追訴、審判及執行，潛逃至對方領域，使國家刑罰權無從落實。

林彥良撰文中提到，雙方合作方式包括交換犯罪情資、協緝刑事犯與刑事嫌疑犯遣返，兩岸警察及司法機關，經由協議明文展開全面性、制度性的協緝請求，對岸從此不再是犯罪者的天堂。

法務部國際及兩岸法律司主任檢察官梁光宗受訪表示，台灣與許多國家簽署司法互助、受刑人移交等協定（議），若彼此間沒有相關協定（議），即按照國際間互惠原則相互協助引渡、緝捕遣返刑事犯與刑事嫌疑犯或移交受刑人。

梁光宗說，去年從泰國緝捕返台歸案的前康友董事長黃文烈、地下匯兌集團主嫌郭哲敏，即為台灣積極洽商泰國協助緝捕遣返的例子。

法務部國兩司指出，兩岸共打協議執行多年已具成效，台灣忠於執行協議，在人員遣返方面，除就追緝中的刑事犯或刑事嫌疑犯，向中國請求追查行蹤、聯絡資訊或協助緝捕遣返，也依協議內容協助中國辦理合作事項。

國兩司表示，台灣將會持續促進中國繼續落實協議，並基於兩岸互惠，保障社會與人民安全，讓協議發揮最大效益。（編輯：蕭博文）1130211