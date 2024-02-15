女警助教將靶場訓練影片上傳抖音 中市警研議處分

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中國姓女警助教遭爆料拍下員警在靶場訓練影片，上傳中國影音社群軟體「抖音」，引發網友熱議；台中第五分局今天表示，已要求涉案員警下架影片，並將研議行政處分。

有網友日前在臉書（Facebook）粉絲團「靠北police」貼文表示，台中有女警助教將在靶場的訓練畫面、場所影片，上傳到中國影音社群軟體抖音，「這樣真的行嗎？」，並附上相關畫面截圖；因行政院已禁止公部門使用TikTok（抖音國際版），貼文引發網友熱議。

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台中市警察局第五分局今天表示，有關社群媒體反映，第五分局54歲國姓警備隊警員，在擔任常訓助教時，將警員訓練過程拍攝影像上傳至個人抖音帳號；涉案影片經警方發現後，於6日即告誡涉案員警立即刪除下架，其中影片中標示「台中市政府警察局」為涉案員警個人不當行為，非警察局授權發布影片。

警方指出，國姓員警年資34年，於台中第五分局服務12年，將執行公務取得的攝錄影音資料上傳抖音，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點，相關不當行為，分局已予以嚴正告誡，並加強管考、研議行政處分。（編輯：陳仁華）1130215