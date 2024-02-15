更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

女警助教將靶場訓練影片上傳抖音 中市警研議處分

2024/2/15 15:26（2/15 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市有女警助教將員警在靶場訓練畫面、場所影片上傳到中國影音社群軟體「抖音」惹議，台中第五警分局15日表示，相關影片目前已下架，將研議行政處分。圖為警方在靶場訓練畫面。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年2月15日
台中市有女警助教將員警在靶場訓練畫面、場所影片上傳到中國影音社群軟體「抖音」惹議，台中第五警分局15日表示，相關影片目前已下架，將研議行政處分。圖為警方在靶場訓練畫面。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中國姓女警助教遭爆料拍下員警在靶場訓練影片，上傳中國影音社群軟體「抖音」，引發網友熱議；台中第五分局今天表示，已要求涉案員警下架影片，並將研議行政處分。

有網友日前在臉書（Facebook）粉絲團「靠北police」貼文表示，台中有女警助教將在靶場的訓練畫面、場所影片，上傳到中國影音社群軟體抖音，「這樣真的行嗎？」，並附上相關畫面截圖；因行政院已禁止公部門使用TikTok（抖音國際版），貼文引發網友熱議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市警察局第五分局今天表示，有關社群媒體反映，第五分局54歲國姓警備隊警員，在擔任常訓助教時，將警員訓練過程拍攝影像上傳至個人抖音帳號；涉案影片經警方發現後，於6日即告誡涉案員警立即刪除下架，其中影片中標示「台中市政府警察局」為涉案員警個人不當行為，非警察局授權發布影片。

警方指出，國姓員警年資34年，於台中第五分局服務12年，將執行公務取得的攝錄影音資料上傳抖音，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點，相關不當行為，分局已予以嚴正告誡，並加強管考、研議行政處分。（編輯：陳仁華）1130215

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23