男子竊貨車2度撞警欲逃 中市警開4槍制止逮人

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（中央社記者蘇木春台中17日電）陳姓男子昨天下午在台中市大里區竊走1輛小貨車，警方獲報後循線展開追緝，但陳男卻2度開車衝撞騎機車追捕的員警，直到警方開4槍成功制止後將他逮捕，全案詢問後依法送辦。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，警方16日下午5時多接獲民眾報案指，將1輛小貨車停放在大里區中興路二段附近遭竊，內新派出所獲報後立即展開追查。

經警方調閱監視器及車行紀錄，發現失竊車輛仍在行駛中，便於當晚6時通報線上巡邏警力前往攔捕，涉案的44歲陳男當時將竊來的小貨車停在路旁，他見員警到場將警用機車停在小貨車前，竟駕駛小貨車衝撞警用機車，幸員警機警跳開，但遭陳男成功逃逸。

有路邊民眾見狀提供機車，讓員警繼續尾隨追緝，警方一路追捕陳男至東區某工地，但他再度倒車欲衝撞警方逃逸，員警隨即先對空開2槍，並對輪胎開2槍制止，順利將陳男逮捕到案。

警方全案詢問後，依加重妨害公務、竊盜罪嫌，將陳男移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130217