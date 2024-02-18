更多編輯台推薦新聞：
45歲以上退休者重返職場最高可領6萬獎勵金 申請QA一次看
生活

45歲以上退休者重返職場最高可領6萬獎勵金 申請QA一次看

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

太魯閣國家公園又收恐嚇信 揚言放炸彈勒索4000萬

2024/2/18 14:43（2/18 14:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）太魯閣國家公園管理處昨天又接獲恐嚇信件，揚言在園區內放置8顆遙控炸彈，並勒索4000萬元，警方接獲報案後，加強園區內巡查，並報請刑事警察局偵辦。

太魯閣國家公園管理處長臉書（facebook）信箱，有一封署名「高閔琳」電子信件指稱，已在太魯閣園區內放置8顆遙控炸彈，要求準備「台幣」4000萬元，限時聯繫指定的FB信箱，會告知其銀行帳號；若不給錢，將引爆炸彈。

太管處副處長林忠杉告訴中央社記者，昨天下午4時許接獲此封恐嚇信，立即向花蓮縣警察局新城分局報案。警方查出發電子信IP位置在境外，懷疑仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為。

去年5月太魯閣國家公園管理處長信箱也曾收到恐嚇信，揚言在太魯閣園區隨機置放8顆遙控炸彈，經警方於園區地毯式巡查無異狀。

此次新城警分局接獲報案後仍不敢大意，除立即通報警政署刑事警察局，並會同太管處及保七第九大隊組成應處小組，針對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察，目前尚未發現可疑人士或可疑物品，持續加強巡邏及查察，以防範意外發生。（編輯：黃世雅）1130218

#太魯閣國家公園
#恐嚇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39