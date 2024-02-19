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大甲遊覽車與貨車相撞 警方：貨車逆向行駛釀禍

2024/2/19 11:21
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市大甲區北堤東路昨晚發生遊覽車與貨車相撞事故，造成8人受傷送醫，貨車司機命危搶救中，警方今天表示，肇事原因初判為貨車司機逆向行駛，逆向原因待進一步調查。

台中市消防局於昨晚7時58分接獲通報，大甲區北堤東路六股橋往東約1公里發生遊覽車與貨車相撞事故，分別救出多名受困傷者送醫救治，其中貨車司機救出時已失去生命跡象，送往大甲光田醫院搶救。

警方指出，吳姓男子（57歲）駕駛貨車沿北堤東路往東行駛；羅姓男子駕駛遊覽車則往西行駛內側車道，遊覽車上搭載陳姓女導遊及從事員工旅遊的乘客22名，經苗栗銅鑼鄉用餐完畢要返回龍井的公司。

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警方初步調查表示，事故發生時吳男駕駛的小貨車因不明原因跨越雙黃線逆向直行，致小貨車前車頭撞上對向羅男駕駛的遊覽車前車頭，造成2名駕駛、遊覽車導遊、遊覽車5名乘客受傷，分送大甲光田、李綜合醫院救治。

警方說明，吳姓小貨車駕駛經送醫搶救後恢復生命跡象，但仍未恢復意識，還在加護病房觀察中。經酒測遊覽車駕駛與貨車駕駛都無飲酒情形，對於貨車駕駛逆向行駛原因，仍待吳姓男子清醒後進一步調查。（編輯：黃世雅）1130219

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