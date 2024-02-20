男子酒後連撥24通110電話 彰化地院裁罰8千元

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）1名葉姓男子酒後連撥24通110報案電話，電話接通後卻故意不表明身分，彰化警方循線查出葉男身分移送法辦，地院法官認為，無故撥打報案電話會影響其他民眾權益，裁罰8000元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事簡易庭裁決書，去年11月1日，彰化縣1名葉姓男子連撥24通110報案電話，但卻不表明身分。

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員警雖以公務電話勸導，指再亂打110就依社會秩序維護法規定法辦，葉男不聽仍繼續撥打110緊急報案電話，員警循線查出亂打110電話的葉男，事後詢問他，他稱酒醉不知道發生什麼事情。

彰化地院法官認為，消防法已有針對無故撥打火警電話者相關罰則，對於無故撥打報案專線者卻無任何法令有所規範及罰則，造成有緊急事件之民眾撥打報案專線時卻遇到忙線，因此對濫打報案專線者，實有必要予以裁罰以達嚇阻之效，處罰鍰新台幣8000元，全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1130220