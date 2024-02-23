休學女學生貼派對照片疑現毒品 警專將開除學籍

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台灣警察專科學校周姓女學生在個人IG貼出在飯店開趴照片，桌上疑有毒品和吸毒用具。警專今天表示，周女因手肘受傷休學，但行為嚴重違反紀律影響校譽，將開除學籍。

媒體報導，21歲周姓女警專生昨天入住墾丁某飯店與友人開派對，並在個人Instagram（IG）貼圖發文，留言後被同樣就讀警專學長發現，現場疑出現擺放吸食K他命的盤子，周女事後稱非毒品是鹽巴，當地警方將驗尿檢測。

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警專今天發布新聞資料指出，學生總隊專41期4隊周姓女學生在個人IG發布不正當言行及照片，周女因左手肘受傷休學，且在休學期間，校方已多次與家屬及周姓學生保持聯繫，並叮囑生活作息應正常，務必遵守學校規範。

警專表示，周姓學生休學期間行為，已違反紀律嚴重影響校譽，將依台灣警察專科學校學生獎懲規則，採最嚴厲處分開除學籍，絕不寬貸，後續將以此案例，加強向學生宣導品德教育。（編輯：李錫璋）1130223