台東2歲女童家中離奇失蹤 警民搜尋2天仍無所獲

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東縣卑南鄉龍過脈地區2歲李姓女童20日在家中失蹤，警方連日在住家附近地毯式搜索，至今仍找不到人，案件引起網路關切。檢警今天表示，已組專案偵辦，不排除任何可能。

陳姓女子昨在臉書貼文，住在卑南鄉初鹿村龍過脈的2歲李姓女童在家中失蹤，希望台東或初鹿地區民眾協尋。貼文引起關切，截至下午4時超過2萬次分享，逾9000則留言，大家關心小女童安危。

台東縣警察局台東分局在貼文下留言，自21日受理報案協尋後，已成立專案小組調閱周邊監視器與擴大搜尋範圍，協同村長與協勤民力多次協尋女童行蹤，目前仍全力尋找中。也請鄉親朋友若發現女童或有相關線索，可撥打初鹿派出所電話089-571126，或分局勤指中心專線089-322306，幫助小朋友平安回家。

依女童家附近鄰居表示，女童父母離異，平日與父親等家人同住。台東警分局新聞聯絡人黃冠儫接受中央社記者電話訪問表示，21日受理家屬報案，家屬說法女童20日失蹤。員警在女童住家附近遍尋不著，「大家想的到的問題，警方也都有想到，目前仍無所獲」。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢方相當重視，對於女童失蹤原因不排除各種可能。台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，女童是社會處關懷輔導對象，21日獲悉女童失蹤後，由社工人員陪同家屬前往派出所報案，目前全案交由警方偵辦中。（編輯：孫承武）1130223