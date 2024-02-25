追債放鞭炮恐嚇抓走債務人女兒 警逮6嫌送辦

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（中央社記者王朝鈺新北25日電）以薛男為首的暴力犯罪集團為索討債務，到被害人開設的工廠外施放鞭炮，還恐嚇要將被害人帶到山上「處理」或抓走他的女兒，瑞芳警分局日前逮捕薛男等共6名犯嫌，詢後送辦。

警方調查，被害人黃男開設的工廠因積欠某公司貨款，51歲薛男等人持公司委託書要求黃男出面處理千萬元貨款，薛男更夥同集團成員至黃男的工廠外燃放鞭炮，並恐嚇黃男，如果再不趕快處理這筆債務，就要將他帶到山上「處理」或抓走他的女兒。

此外，警方查出，集團另假借網路交友名義，約網友見面設局仙人跳，薛男向另名被害人黃男嗆聲自己是「同心會前會長」，以黃男性侵朋友為由，需交付新台幣30萬元和解金，黃男擔心生命遭受到威脅，依約欲交付和解金時，遭薛男以「現在不是幾十萬就可以處理的事情」打斷，並稱過2天後見面再談。

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新北市政府警察局瑞芳分局獲報後，立即組成專案小組並報請基隆地檢署檢察官吳美文指揮偵辦，專案小組22日拘提薛男等共6名成員到案，查獲空氣槍2枝、鎮暴槍1枝、鎮暴彈、海洛因1.24公克、安非他命3.72公克等證物。

瑞芳警分局表示，專案小組兵分多路執行攻堅逮捕行動，及時攔阻殲滅犯罪集團，全案詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、毒品危害防制條例等罪嫌，將6名犯嫌移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1130225