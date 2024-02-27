竹聯幫成員涉買車糾紛押人凌虐 北市警逮6嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）竹聯幫仁堂弘仁會成員34歲林姓男子等人因涉買車糾紛，竟強押凌虐被害人翁姓男子逼簽本票新台幣900萬元，台北市警方獲報循線追查，22日拘提林男等6名犯嫌到案，送士檢偵辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿，指去年接獲被害人翁男報案，因車輛買賣糾紛而遭人強押凌虐，立即成立專案小組深入追查，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

據調查了解，被害人翁男於去年3月間和犯嫌蔡姓女子、曾姓男子夫妻檔進行汽車買賣，但訂金卻從原先的70萬元一路漲至150萬元，引發蔡女和曾男懷疑，隨即查知欲交易的價值數百萬元高級商旅名車竟是翁男向租賃公司所租借，雙方引發糾紛。

蔡女和曾男2人心生不滿，便偕同綽號「阿胖」的竹聯幫弘仁會成員林男設局，假意相約翁男到新北市談判，再由林男指揮數名小弟強押毆打翁男，並脅迫翁男簽立3張本票、共計900萬元，隨後又將翁男帶至台北市內湖區1處釣蝦場持續暴行，且恐嚇危害其家人安全。

翁男獲釋後因害怕恐懼，遲至案發後半年才向警方報案，專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於今年2月22日持拘票前往新北市等地，拘提主嫌林男及5名共同犯嫌到案。

林男供稱，自己有拿50萬元和蔡女、曾男夫妻合資買車，因此和翁男有買賣糾紛。

據了解，林男5年曾因故率黑衣人持球棒砸北市內湖區1間診所，診所負責人為前台北市長柯文哲的台大醫科學長。

全案詢後將林男等6嫌依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害等罪移請士檢偵辦。（編輯：李錫璋）1130227