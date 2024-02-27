高雄男走私620隻印度星龜 培育不善退貨遭逮

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄一名張姓男子2023年7月涉嫌以200萬輸入620隻第2級保育類印度星龜，經培育後發現烏龜狀態不佳，同年9月向賣家退回時遭逮，雄檢依違反野生動物保育法起訴。

高雄地檢起訴書指出，張男透過綽號「金牛」男子居間聯繫，以新台幣200萬元代價，從國外購買600隻第2級保育類野生動物「印度星龜」，而賣家基於船隻運輸過程可能損耗，再多給張男20隻烏龜。

檢方表示，張男於2023年7月19日接獲通知，在晚上8時許前往前鎮漁港附近將620隻烏龜載回左營住處飼養，但經過2個多月培育，張男發現烏龜狀態不佳，決定要退貨。

檢方指出，張男再與「金牛」聯繫後，於2023年9月23日晚上7時許，載著618隻活體「印度星龜」到雙方約定的退貨地點時，遭海巡人員查獲。

張男遭逮後，警詢、偵訊及法院羈押審理期間皆坦承犯案，涉嫌觸犯野生動物保育法第40條第1款及輸入保育類野生動物之活體及同條第2款等罪，偵結後遭檢方依違反動保法起訴。（編輯：郭諭儒）1130227