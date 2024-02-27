更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
首頁 / 社會

高雄男走私620隻印度星龜 培育不善退貨遭逮

2024/2/27 16:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄一名張姓男子2023年7月涉嫌以200萬輸入620隻第2級保育類印度星龜，經培育後發現烏龜狀態不佳，同年9月向賣家退回時遭逮，雄檢依違反野生動物保育法起訴。

高雄地檢起訴書指出，張男透過綽號「金牛」男子居間聯繫，以新台幣200萬元代價，從國外購買600隻第2級保育類野生動物「印度星龜」，而賣家基於船隻運輸過程可能損耗，再多給張男20隻烏龜。

檢方表示，張男於2023年7月19日接獲通知，在晚上8時許前往前鎮漁港附近將620隻烏龜載回左營住處飼養，但經過2個多月培育，張男發現烏龜狀態不佳，決定要退貨。

檢方指出，張男再與「金牛」聯繫後，於2023年9月23日晚上7時許，載著618隻活體「印度星龜」到雙方約定的退貨地點時，遭海巡人員查獲。

張男遭逮後，警詢、偵訊及法院羈押審理期間皆坦承犯案，涉嫌觸犯野生動物保育法第40條第1款及輸入保育類野生動物之活體及同條第2款等罪，偵結後遭檢方依違反動保法起訴。（編輯：郭諭儒）1130227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16