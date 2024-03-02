彰化3姊弟車禍第10天 姊妹昏迷指數仍3中醫助診

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（中央社記者鄭維真彰化2日電）彰化陳姓3姊弟車禍至今第10天，姊妹昏迷指數仍為3，姊姊升壓藥停第3天，預計下週一做磁振造影評估腦傷程度，妹妹進展不大，姊妹都加入中醫會診，盼為治療效果加分。

彰化秀傳醫院向媒體說明，10歲姊姊目前昏迷指數仍為3，升壓藥已停第3天，生命徵象穩定，瞳孔對光有反應，呼吸器設定氧氣濃度昨天調降為25%，代表肺功能有改善。

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秀傳醫院表示，姊姊的血紅素正常，白血球有上升，昨天已會診感染科，改用抗生素。昨天也有中醫會診並開始加入中醫治療，安排週一、三、五針灸治療，希望中西醫相輔相成，為治療效果加分。院方預計下週一下午為姊姊做磁振造影，評估腦傷的嚴重程度。

彰化基督教醫院兒童醫院神經外科主任張尚文指出，8歲妹妹病況較為嚴重，目前生命徵象雖穩定，但腦部功能持續沒有恢復；同時也會診中醫，營養師並針對妹妹目前情況給予靜脈營養配方，希望大家多替妹妹加油打氣。（編輯：戴光育）1130302