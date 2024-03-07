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彰化3姊弟車禍已半個月 姊姊有反應昏迷指數升為6

2024/3/7 12:21（3/7 13:06 更新）
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彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟遭休旅車撞傷已有半個月，彰化秀傳醫院7日指出，重傷的姊姊對雙腳刺激有反應，昏迷指數已升到6。（彰化秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月7日
彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟遭休旅車撞傷已有半個月，彰化秀傳醫院7日指出，重傷的姊姊對雙腳刺激有反應，昏迷指數已升到6。（彰化秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月7日
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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化伸港鄉3姊弟遭休旅車撞傷已有半個月，彰秀醫院今天指出，重傷的姊姊對雙腳刺激有反應，昏迷指數已升到6；彰基醫院則表示，妹妹腦部水腫有改善，但昏迷指數仍為3。

彰化伸港鄉就讀國小的陳姓3姊弟2月22日晚上過馬路時，被休旅車追撞發生車禍，弟弟輕傷，10歲姊姊被送往彰化秀傳醫院急救，8歲妹妹則在彰化基督教醫院急救，2姊妹狀況危急，當時昏迷指數都為3。

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彰化秀傳醫院發布新聞稿指出，姊姊昨天進行頸椎復位神經減壓固定手術，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成後，今天對雙腳刺激都有反應，昏迷指數為6，預計明天會施打幹細胞，希望對腦幹及頸椎損傷有幫助。

彰基醫院也發布新聞稿表示，彰基醫院腦神經外科主任張尚文說，陳小妹妹昨天已拔除左邊胸管，今天也會撤除右邊胸管，腦部水腫有改善，升壓劑使用到最小劑量，不過意識狀況及神經功能都沒恢復。（編輯：陳仁華）1130307

#張尚文
#彰化秀傳醫院
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