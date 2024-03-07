台灣新住民關懷總會涉助中國介選 橋檢起訴5人

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（中央社記者張已亷高雄7日電）台灣新住民關懷總會周姓理事長及幹部、三聯集團吸金案主嫌徐姓男子等5人涉受中國指示介選案，橋檢經蒐集事證，4日偵結，依違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴周女等5人。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，周女、總會郭姓男幹部等人分別於台東及高雄等地招攬民眾，在2023年11月中組團至中國接受落地招待，利用旅遊期間向成員宣傳「兩岸一家親」或「和平統戰」等思想，會後並要求支持特定政黨及特定政治傾向總統候選人，企圖影響選民投票意向及選舉結果。

周女還受滲透來源指示培養具新住民背景立委候選人，她擔任第11屆高雄市立法委員第8選區某候選人的競選總部顧問，為其演講、站台等，並要求台灣新住民關懷總會會員與友人支持這名候選人。

另外，三聯集團吸金案主嫌徐男接受中國某統戰單位人士指示，擔任此總會總顧問，透過媒體發表不實民調，藉以誤導選民、拉抬特定總統擬參選人聲量，試圖影響大選結果。

檢方表示，徐男為取得滲透來源信任，他與兒子及王姓女子共謀，2023年偽造某晶片公司鋼印、此公司與總統府賀電內容等文件，佯裝與此公司關係密切假象，還偽造此公司商品銷售授權書，由兒子及王女將假造合約及此公司晶片交付中方人士。

另外，徐男再與王女假造藝術品合作展覽契約書，藉以掩飾、隱匿從中方人士獲得的美金30萬元資助，規避洗錢防制法。

檢方於2023年12月5日、12月22日搜索台東及高雄等14處，傳訊38人，經蒐集相關事證及證詞後，4日偵查終結，並對周女、郭男、徐男父子及王女，分別依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1130307