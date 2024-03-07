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台南工地路塌安置3人 市府要求8日前完成鄰房鑑定

2024/3/7 14:54（3/7 15:16 更新）
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台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建工地6日下午發生路面塌陷，吊車傾倒砸落道路，遭勒令停工開罰，7日仍在搶修中。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月7日
台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建工地6日下午發生路面塌陷，吊車傾倒砸落道路，遭勒令停工開罰，7日仍在搶修中。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月7日
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南中西區皇龍建設新建工地昨天下午發生路面塌陷，吊車傾倒砸落道路，遭勒令停工開罰，周遭住戶3人接受安置，市府要求建商8日前完成鄰房現況鑑定。

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建工地，昨天下午5時許發生路面塌陷，吊車傾倒砸落，台南市副市長趙卿惠坐鎮指揮現場搶修，市長黃偉哲也取消日本行程，預定今晚前趕回台南。

台南市政府調查，這起事故造成五妃街50多戶人家停水，下午1時已復水，周遭3名住戶因有安全疑慮，接受民政局安置；皇龍建設則埋設暗管，搶修遭到破壞排水溝，預定晚間6時完工。

目前，事故現場吊臂已被拆解運離，號誌燈桿修復，西門路、五妃街恢復通行，周遭建物監測符合標準，暫無安全疑慮。

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市府工務局表示，將對起造人、監造人、承造人各開罰新台幣9萬元共27萬元，皇龍建設8日前須完成工地四周鄰房現況鑑定，包含是否有傾斜及陷落情況，也要比對四周道路是否沉陷、受損；皇龍建設也應成立民眾陳情及回報窗口，受理周遭住戶陳情，確保民眾權益。

工務局初判這起事故肇因於連續壁施工過程不慎，造成路面塌陷，確切原因有待鑑測調查；工務局將待報告出爐，再公開對外說明。（編輯：陳仁華）1130307

#黃偉哲
#趙卿惠
#台南市
#市府工務局
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