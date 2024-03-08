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拜登國情咨文重點一覽 聚焦經濟墮胎權 批川普向俄低頭
首頁 / 社會

南投警掃黑肅槍 抓8嫌、查扣11把黑槍

2024/3/8 12:24（3/8 13:16 更新）
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南投縣警察局8日公布執行內政部警政署掃黑、肅槍專案成果，查獲槍砲案4人、治平對象4人，並查扣11把非制式槍械。（南投縣警察局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月8日
南投縣警察局8日公布執行內政部警政署掃黑、肅槍專案成果，查獲槍砲案4人、治平對象4人，並查扣11把非制式槍械。（南投縣警察局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月8日
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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣政府警察局刑事警察大隊執行掃黑、肅槍專案，破獲改造槍械場所及暴力討債集團，總計10天查獲涉嫌槍砲案4件共4人，治平專案1件共4人，查扣各類非制式槍械11把。

警察局今天發布新聞稿表示，另偵破改造槍械場所1處。

警察局說，草屯分局、刑大共同偵辦毒品案，得知田姓男子疑持有槍械，循線發現田姓男子蹤跡，於專案期間執行搜索，當場在田姓男子自小客車內查獲改造手槍1把、子彈8發；另外，查獲鄭姓男子持有非制式長槍1把、空氣長、短槍6把、槍管零件、改造工具。

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警察局表示，案件依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送地方檢察署偵辦；案件槍械經警察局鑑識科檢驗，初步認定具殺傷力可能性大。

此外，警察局說，接獲以王姓男子為首共4人因賭博糾紛衍生暴力討債案件，王姓男子等砸毀被害人自小客車，也到被害人工作處所丟石塊及煙霧彈，於專案期間查緝到案，依違反組織犯罪防制條例移送台灣南投地檢署偵辦。（編輯：李明宗）1130308

#槍砲彈藥刀械管制條例
#刑大
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