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行駛電動滑板車自摔 男子全身傷還得吞罰單

2024/3/10 17:58
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）50歲洪姓男子日前行駛電動滑板車經過台中市太平區中山路段，疑因身體不適自摔，多處擦挫傷、有腦震盪。警方表示，在道路行駛電動滑板車、電動雙輪車已違規，將依法開罰。

台中市太平警分局今天透過文字稿表示，50歲的洪姓男子日前行駛電動滑板車經過太平區中山路段，突然因身體不適自摔，經消防人員送醫，全身多處擦挫傷且有腦震盪，出院後返家休息，無生命危險。

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警方指出，洪男自摔後，碰撞停放路旁小客車，該車車主檢視後，車輛無受損情事，不需警方處理並表示傷者沒事就好。

但是洪男行駛電動滑板車行駛在道路範圍內的行為卻已觸法。警方表示，有關在道路範圍內行駛電動滑板車或電動雙輪車等「個人行動器具」，已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，將處行為人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。（編輯：黃世雅）1130310

#台中市太平警分局
#電動滑板車
#罰單
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