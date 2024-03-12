中廣出售占有國有土地案 二審判付交通部逾9千萬元

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（中央社記者劉世怡台北12日電）交通部指控中廣公司占有新北市板橋區及八里區土地，並將其中3筆出售，求償不當得利逾2億元。二審今天維持一審認定，判中廣應給付交通部9201萬餘元，僅利息調整。

交通部主張，坐落於板橋區的3筆土地原為中華民國所有，但中廣於民國74年間以作價轉讓為由，不法辦理所有權登記。

交通部提起訴訟，要求中廣塗銷板橋區3筆土地不法登記，最高法院103年判決為中華民國所有，全案確定。不過，其中一筆土地於92年間因分割增加地號，被中廣賣給第三人，另一筆土地也在91年間被中廣賣給其他人。

另外，八里有16筆土地原為中華民國所有，中廣於60年、64年登記為所有權人，經交通部提起訴訟，最高法院判決這16筆土地為中國民國所有，但中廣於93年間同樣將分割出來的土地移轉所有權給第三人。

交通部起訴主張，中廣將板橋、八里共3筆土地移轉第三人，侵害中華民國土地出售價金利益，依民法不當得利規定，要求中廣應給付新台幣2億2907萬餘元。

一審台北地方法院審理後，認為相關土地始終為中華民國所有，中廣於91年至93年間陸續出售給第三人而收到利益，屬於不當利益，經重新計算土地價額後，判決中廣應給付交通部9201萬餘元。

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計算利息部分，一審判決，至清償日止，按週年利率5%計算，其中9196萬元自105年5月28日起計算利息，其餘5萬多元自105年9月13日起計算利息。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定原判決判中廣給付交通部9201萬多元無誤，但關於利息部分，依民法第229條第2項、第233條第1項規定，應自催告翌日起算，其中1000萬元、8196萬元應分別自105年5月28日、107年5月3日起算，其餘5萬多元則一樣自105年9月13日起算。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1130312