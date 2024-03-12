民團籲建立跨部會協作平台 做好受刑人處遇工作

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（中央社記者王揚宇台北12日電）監所關注小組今天召開記者會，公布最新監所參訪報告指出，受刑人處遇就是社會保障的一環，呼籲行政院以社會安全為考量，建立跨部會共同協作平台，落實受刑人的再社會化。

監所關注小組理事長陳惠敏、法律扶助基金會台北分會專職律師薛煒育等人今天在立法院召開記者會，並於會後發布新聞稿，就2023年參訪10所監所及少年矯正機構的經驗，針對健康醫療、勞作金、訴訟權等面向，提出說明及建議，參訪報告也將提供給國家人權委員會、法務部及法務部矯正署參考。

陳惠敏表示，若受刑人處遇做得好，社會就很有保障，但不可能只靠矯正署做到這件事，無論是衛生福利部、勞動部或司法院都應一起進來，若行政院要建構社會安全網，就不應把受刑人當成社會安全網的對立面，而是應該納入並作為創造社會安全的可能性，呼籲行政院要以社會安全做考慮，建立跨部會共同協作平台。

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薛煒育說，期待立法、監察、司法均已深入重視受刑人勞作金問題情形下，矯正署可以以受刑人再社會化為目標，改變作業項目及型態，提高整體勞作金，並增加參與職業訓練課程的機會，提升師資專業性及課程實用性，於受刑人即將出獄以前，以個案管理方式提早建置並延伸更生保護系的連結。

此外，根據記者會現場提供的書面資料指出，監所關注小組建議，要保障受刑人訴訟權，增加受刑人法律近用，以及要邁向健康導向的監禁，包括要全面檢視並檢討偏鄉監獄的醫療量能等，也要重新建構以生存權、健康權、人性尊嚴、復歸社會為本的監所作業制度。（編輯：林興盟）1130312