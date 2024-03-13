屏東新埤鄉長涉貪污30萬交保 屏檢將提抗告

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東新埤鄉長潘和源聘潘姓男子為公所臨時員，再進用陳姓男子為機要課員，其薪資差額由潘男領取，屏檢偵辦以貪污罪嫌聲押，法院裁定潘和源等人30萬元不等交保，屏檢將提抗告。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，潘和源在前年就任鄉長後，想聘用潘姓男子為秘書，但鄉公所已沒有機要人員職缺，且潘男高職畢業並未有相關職務經驗，不符合機要人員聘用規定，當時僅以臨時人員聘用，同時並進用殯葬管理所的陳姓臨時人員為機要課員。

屏檢指出，潘和源、賴姓公所秘書、潘男及陳男等4人，共同基於利用職務上機會詐取財物、圖利、使公務員登載不實犯意，將陳男聘用為機要課員的差額薪資給潘男領取。

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屏檢表示，認4人涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、同條例第6條第1項第4款圖利罪，及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，昨天蒐證訊問後，陳姓男因坦承犯行，以新台幣7萬元交保候傳。

另外，潘和源、賴姓秘書及潘男部分有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，並有羈押原因及必要，向屏東地院聲押禁見；屏東地院今天下午2時召開羈押庭，法官分別諭知以30萬元、15萬元、10萬元交保。屏檢將依法提起抗告。（編輯：黃世雅）1130313