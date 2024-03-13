男涉泰國槍殺案遭收押禁見 提起抗告被駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北13日電）外逃通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，北檢聲押禁見返台的涉案周姓男子，台北地院裁准。周男不服提起抗告，台灣高等法院今晚認定，原裁定並無違誤，駁回抗告，即周男羈押確定。

台灣高等法院今晚指出，合議庭審理抗告案後，認定原審以周男涉犯殺人、意圖販賣而持有第三級毒品等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人之虞，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，不足以確保偵查程序順利進行，而裁定羈押禁見，並無違誤或不當。周男抗告為無理由，予以駁回。

全案緣於，泰國北欖府（Samut Prakan）警方2月25日早上接獲清潔工報案，在蘇凡納布機場附近空屋內發現屍體。泰警調查發現，死者是台灣籍石姓男子，在台因強盜等案遭通緝。

泰國警方與刑事局追查，掌握台籍及泰籍涉案5嫌身分，他們在案發後逃至柬埔寨，隨後分別逃竄各處，其中涉案台籍周男2月26日搭機返台，警方立即在桃園國際機場通知他到案釐清。

台北地檢署2月27日傳訊周男，檢察官複訊後認為周男涉犯刑法殺人罪、毒品危害防制條例轉讓第三級毒品罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押必要，向台北地方法院聲請羈押禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北地院裁定周男以新台幣30萬元交保，限制住居、限制出境及出海，且禁止與共犯聯繫；北檢提起抗告之外，為保全證據，2月28日晚間搜索周男住居所及其他犯嫌住居所共6處，並持續向泰方聯繫調取案件相關事證，釐清案情。

台灣高等法院認定，北檢抗告有理由，在確保本案偵查程序的順利進行，有進一步究明、確認的必要，撤銷原交保裁定，發回台北地院；北院5日晚間召開羈押庭後，認定周男有羈押必要，裁准收押禁見。（編輯：張銘坤）1130313