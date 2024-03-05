男涉泰國槍殺案獲交保遭撤銷 北院再開羈押庭

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（中央社記者劉世怡台北5日電）外逃通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，北檢聲押禁見返台的涉案周姓男子，北院裁定30萬元交保。北檢提抗告。高等法院今天撤銷原交保裁定，發回更裁。北院暫訂晚間8時再開羈押庭。

台北地方法院指出，案經台灣高等法院裁定發回北院，承審法官已經請辯護人聯繫被告到院開庭。

台灣高等法院裁定指出，本件經檢察官抗告，合議庭審理後，認為周男犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞。

高院指出，依周男涉案情節及程度，是否得以具保、限制住居、限制出境及出海、告誡等手段，確保本案偵查程序的順利進行，尚有進一步究明、確認的必要，因此撤銷原裁定，發回台北地方法院。

全案緣於，泰國北欖府（Samut Prakan）警方2月25日早上接獲清潔工報案，在蘇凡納布機場附近空屋內發現屍體。泰警調查發現，死者是台灣籍石姓男子，在台因強盜等案遭通緝。

泰國警方與刑事局追查，掌握台籍及泰籍涉案5嫌身分，他們在案發後逃至柬埔寨，隨後分別逃竄各處，其中涉案台籍周男2月26日搭機返台，警方立即在桃園國際機場通知他到案釐清。

台北地檢署2月27日傳訊周男，檢察官複訊後認為周男涉犯刑法殺人罪、毒品危害防制條例轉讓第三級毒品罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押必要，向台北地方法院聲請羈押禁見。

北院審酌，周男主動回台、供述涉案情節，配合警方採證生物跡證，現有積極證據顯示周男涉及清理血跡、地板，而檢警已查扣周男手機，保全部分證據，裁定周男以新台幣30萬元交保，限制住居、限制出境及出海，且禁止與共犯聯繫。

北檢為保全證據，2月28日晚間搜索周男住居所及其他犯嫌住居所共6處，另持續向泰方聯繫調取案件相關事證，釐清案情，並於3月4日向法院提起抗告。

北檢抗告主張，周姓男子供述避重就輕，與目前掌握事證不符，且相關證據尚在泰國，有賴司法互助程序取得，有羈押原因與必要。（編輯：張銘坤）1130305