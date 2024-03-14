台中母如廁遺失手術費20萬 男拾獲送警保救命錢

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（中央社記者蘇木春台中14日電）張姓女子日前帶著裝有女兒手術費20萬元的信封前往台中某公園如廁，不慎遺失信封，廖姓男子拾獲後報案，張女在警方協助下失而復得，她感謝廖男拾金不昧與警方及時協助。

台中市政府警察局第五分局今天指出，張姓女子（34歲）1日至水湳派出所報案，指稱她當天前往醫院時，行經北屯區敦化路的新平公園，因內急停車至公園內上廁所，當時接到醫院電話通知而匆忙趕往醫院，抵達醫院後，發現身上的新台幣20萬元手術費遺失，尋求警方協助。

張女向警方表示，她6歲的女兒因病住院，急需手術費用，為籌措款項而四處奔波，最終向親友借得20萬元，卻不慎遺失，讓她相當焦急。

警方接獲張女的求援後，一名廖姓男子（63歲）10日拿著裝有20萬元的信封至派出所報案。廖男表示，信封原先在新平公園的無障礙廁所馬桶水箱上，他的寵物狗發現咬過來給他，才發現裡面裝著現金，立即報警交由警方處理。

張女經派出所聯絡後，趕到警局領回遺失現金，警方並聯絡廖男，告知他在民事上可請求報酬的權利。廖男表示，他認為拾金不昧是一種美德，不需索取報酬，並祝福張女的女兒能早日康復。

張女得知後對廖男表達感謝，她說，拾金不昧的舉動保住她女兒的救命錢，也對警方及時協助致謝。（編輯：戴光育）1130314