桃園男殺舅 國民法官參審判15年8月二審維持原判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北21日電）錢姓男子被控持刀砍死小舅，桃園地院首件國民法官參審案，判刑15年8月，經上訴，台灣高等法院今天駁回上訴，仍判15年8月。可上訴。本件為全國第2件宣判上訴國民法官案。

國民法官案上訴二審的全國首件宣判，為高雄高分院19日針對男子持鐵棍打死同事，判刑9年。

本件錢姓男子被控持刀砍死小舅案，二審台灣高等法院合議庭由審判長張惠立、陪席法官楊仲農、受命法官廖怡貞組成，今天訂於上午10時宣判，卻罕見延遲1時17分才宣判。

全案緣於，無業27歲錢男與劉姓小舅同住，2人去年12月間因電燈沒關問題發生爭執，錢男將23公分長切肉刀以膠帶纏繞、固定在手上後砍死小舅。此件為桃園地方法院首件國民法官案。

一審桃園地方法院職業法官與國民法官組合議庭審理，合議庭審酌，案發後錢男雖有請媽媽叫救護車，但本身並沒有對小舅採取急救作為，錢男除在審理最後對小舅的2名女兒口頭道歉外，並沒有做其它彌補行為，考量錢男符合自首要件減刑後，依殺人罪判刑15年8月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢察官、錢男均僅就原判決量刑提起上訴，二審由高院審理，檢察官上訴主張錢男不符合自首要件，獲減刑不當，請求撤銷改判無期徒刑；錢男上訴則主張，原判決量刑過重，並聲請醫院鑑定，有無適用刑法19條規定可減刑或不罰等。

二審認為，原審判決並無違誤，錢男行為符合自首，他在行凶後，有要求媽媽叫救護車，且接受警詢及偵查時，並無異樣，可以回答問題，他的辨識行為違法及判斷力正常並無降底，應負刑責，而不適用刑法19條減刑，因此駁回檢方及錢男上訴，仍依殺人罪判刑15年8月。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130321