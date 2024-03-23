男疑討債公寓放爆裂物引爆 警將嫌犯送辦

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）葉姓男子疑與某公寓住戶有新台幣2000元債務糾紛，22日清晨涉嫌在樓梯間放爆裂物引爆，導致窗戶玻璃碎裂。警方今天表示，已通知葉嫌到案，詢後依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

土城警分局今天表示，22日上午6時25分據報，土城區延吉街137巷的一處公寓發生爆炸聲響。消防與警察都趕抵現場處理。

偵查隊長葉明青接受中央社記者電訪表示，員警據報趕到現場，發現有不明物品燃放痕跡，公寓樓梯間的窗戶也因爆炸導致滿地玻璃碎片。現場無人受傷。

警方說，調閱周邊監視器發現，葉姓男子於案發時出入公寓，已於昨天（22日）上午通知葉嫌到案說明。

金城派出所所長曾鐘錡受訪時說，擴大訪查發現，葉嫌疑與被害公寓內某住戶有債務糾紛，憤而前去討債。但葉嫌警詢時否認犯案，並未說明該爆裂物成分為何。

警分局表示，鑑識人員採證後，將現場的跡證送至鑑識中心鑑驗，以釐清燃放物品的成分。警方說，全案仍持續偵辦，因葉嫌疑涉案，全案依公共危險罪函請新北地檢署擴大偵辦。（編輯：李亨山）1130323