高雄湖內鋁工廠爆炸2死6傷 2名傷者出院

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市湖內一家鋁工廠今天發生爆炸工安意外，造成2死6傷，其中2名傷者已出院。市府勞工局勒令現場停工，並處最高新台幣30萬元罰鍰，檢警也正在釐清事故原因及責任中。

截至今天下午3時，這起工安意外除了造成2人死亡，還有4人分別在醫院加護病房及一般病房治療中，另有2人已出院。

勞工局表示，勞檢處初步研判是灌模作業期間，因控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸肇災。勞檢處已勒令現場停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項及職業安全衛生設施規則第180條，處以最高30萬元罰鍰。

此外，勞工局並指派專人慰助傷者及協助後續醫療，並將與泰國駐台辦事處協助往生移工家屬處理後事，確保其職災補償權益。

高雄市長陳其邁今天也前往台南成大醫院及新樓醫院探視傷者，並表示將協助罹災傷亡移工後續補助及醫療事宜。此外，橋頭地檢署下午也抵達事故現場進行勘驗，釐清事故原因及責任。

高雄市環保局表示，自民國111年至今，針對這間鋁業業者進行空污、噪音、廢棄物等環保稽查共23次，違反廢棄物清理法共開罰7張罰單，共裁罰新台幣6萬元。

對於工廠發生意外，業者今天以手寫聲明表示，向員工、家屬及社會大眾表達12萬分歉意，後續會積極配合調查及負起相關責任，絕不逃避。（編輯：黃世雅）1130323