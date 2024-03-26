涉挪資金供孫道存夫妻花費 檢調約談太電總經理

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）太平洋電線電纜公司總經理苑竣唐、前總經理孫道亨等人，涉嫌挪用太電資金供孫道存夫妻花費，違反證交法特別背信罪。北檢今天發動7路搜索行動，預計約談4人到案說明。

孫道存因掏空太電公司近新台幣200億元判刑3年定讞，民國106年9月29日入監執行。服刑期滿後，又因犯公益侵占罪被判刑1年6月定讞再次入獄。

孫道存因惡性腫瘤惡化，110年10月1日申請保外就醫，同年11月17日病逝，享壽72歲。

檢調獲報，孫道存當時於太電沒有任何職務，苑竣唐與孫道存胞弟孫道亨等人，涉嫌於106年9月至108年10月間指示特助馮小容，挪用太電資金購買大量郵政禮券，並換成現金供孫道存與妻子吳逸萍花費，金額估計200萬餘元。

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此外，檢調另查出，苑竣唐、孫道亨等人於109年起至孫道存過世前，以太電公司名義租賃2台車輛，包括一台豐田休旅車、一台賓士轎車，供孫道存與妻子吳逸萍使用，租賃費用估計數百萬元，損害太電公司、股東的權益。

台北地檢署指出，今天指揮法務部台北市調查處搜索7處，預計約談苑竣唐、孫道亨、馮小容與太電總務部林姓前協理4人到案；另外，孫道存妻子吳逸萍以證人身分到案說明，全案朝違反證券交易法特別背信等罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1130326