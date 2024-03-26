更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉挪資金供孫道存夫妻花費 檢調約談太電總經理

2024/3/26 18:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北26日電）太平洋電線電纜公司總經理苑竣唐、前總經理孫道亨等人，涉嫌挪用太電資金供孫道存夫妻花費，違反證交法特別背信罪。北檢今天發動7路搜索行動，預計約談4人到案說明。

孫道存因掏空太電公司近新台幣200億元判刑3年定讞，民國106年9月29日入監執行。服刑期滿後，又因犯公益侵占罪被判刑1年6月定讞再次入獄。

孫道存因惡性腫瘤惡化，110年10月1日申請保外就醫，同年11月17日病逝，享壽72歲。

檢調獲報，孫道存當時於太電沒有任何職務，苑竣唐與孫道存胞弟孫道亨等人，涉嫌於106年9月至108年10月間指示特助馮小容，挪用太電資金購買大量郵政禮券，並換成現金供孫道存與妻子吳逸萍花費，金額估計200萬餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，檢調另查出，苑竣唐、孫道亨等人於109年起至孫道存過世前，以太電公司名義租賃2台車輛，包括一台豐田休旅車、一台賓士轎車，供孫道存與妻子吳逸萍使用，租賃費用估計數百萬元，損害太電公司、股東的權益。

台北地檢署指出，今天指揮法務部台北市調查處搜索7處，預計約談苑竣唐、孫道亨、馮小容與太電總務部林姓前協理4人到案；另外，孫道存妻子吳逸萍以證人身分到案說明，全案朝違反證券交易法特別背信等罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1130326

#北檢
#孫道存
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12