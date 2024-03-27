涉挪太電資金供孫道存夫妻花費 孫道亨250萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北27日電）太平洋電線電纜公司前總經理孫道亨等人涉挪用太電資金，供哥哥孫道存夫妻花費，北檢昨天發動搜索，檢察官複訊後，今天凌晨依違反證交法特別背信罪，諭令孫道亨250萬元交保。

台北地檢署指出，太電公司總務部林姓協理30萬元交保，總經理苑竣唐、特助馮小容則請回；孫道存遺孀吳逸萍以證人身分到案，訊問後請回。

孫道存因掏空太電公司近200億元判刑3年定讞，民國106年9月29日入監執行。服刑期滿後，又因犯公益侵占罪被判刑1年6月定讞再次入獄。孫道存因惡性腫瘤惡化，110年10月1日申請保外就醫，同年11月17日病逝，享壽72歲。

檢調獲報，孫道存當時於太電公司沒有任何職務，時任太電公司副董事長兼總經理孫道亨等人涉嫌於106年9月至108年10月間指示特助馮小容，挪用太電資金購買大量郵政禮券，並換成現金供孫道存與妻子吳逸萍花費，金額估計200萬餘元。

此外，檢調另查出，孫道亨等人於109年起至孫道存過世前，以太電公司名義租賃2台車輛，包括一台豐田休旅車、一台賓士轎車，供孫道存與妻子吳逸萍使用，租賃費用估計數百萬元，損害太電公司、股東的權益。

北檢昨天指揮法務部台北市調查處兵分7路搜索，並約談孫道亨等4人到案，全案朝違反證券交易法特別背信等罪嫌偵辦。（編輯：郭諭儒）1130327