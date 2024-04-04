台灣祭墾丁一房難求 爆假民宿業者真騙訂金

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東音樂品牌台灣祭今天墾丁登場，又逢清明連假，訂房一房難求；有遊客在網路看到自稱民宿業者說有房源，匯錢後欲入住卻發現店家並無訂房資料，驚覺被騙，警方已接獲1人報案。

屏東縣警察局恆春分局副分局長郭峻宏今天接受媒體聯訪表示，有民眾於3月3日在Instagram接獲自稱民宿業者訊息，聲稱台灣祭期間有墾丁房源，不疑有他，以新台幣1300元價格匯款；在今天凌晨2時許入住時，店家並無訂房資料，才驚覺遭詐騙，因此報案，已調閱相關資料偵辦中。

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郭峻宏指出，清明連假逢台灣祭活動，許多旅宿業者訂房都客滿，詐騙集團看上這波熱潮，假冒民宿店名、東拼西湊旅店環境照片，張貼在社群網站上，讓民眾誤認為是民宿業者而匯款訂房，直到抵達民宿後或是發現業者早已停業，或是店家查無訂房資料。

郭峻宏說，目前接獲1件報案，呼籲民眾訂房前應多加查證資料，可透過第三方訂房網站或向旅店電話求證，留下可查詢訂房紀錄，勿與業者私下傳訊訂房或付款。（編輯：陳仁華）1130404