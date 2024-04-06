花蓮地震 天王星大樓更加傾斜拆除暫緩

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（中央社記者盧太城、張祈花蓮縣6日電）花蓮強震造成天王星大樓傾斜昨開始拆除，上午發現大樓更加傾斜施工暫停，結構技師和拆除業者將討論是否改變拆除方向。徐榛蔚上午赴太魯閣搜救指揮所慰問第一線搜救人員。

天王星大樓拆除工程持續一夜，由於餘震不斷，上午監測到大樓更加傾斜，目前先暫停施工，結構技師跟工班、縣府建設處先討論修正及調整機具後續角度。昨天上午花蓮縣長徐榛蔚舉行祈福儀式後進行拆除，施工人員架起2支H鋼柱頂住大樓防止繼續傾斜，昨晚拆除頂樓基地台圍牆。

徐榛蔚上午偕立委傅崐萁赴太魯閣搜救指揮所慰問第一線搜救人員及國軍，表達「把握黃金救援時間，不放棄任何希望」立場，盼各界共同集氣儘快尋獲失蹤人員平安脫困返家。她表示，0403地震迄今超過72小時，災後傾斜建物拆除作業以及搜救行動等仍持續進行中，市區部分同步啟動傾斜建物拆除作業、建物災損鑑定。

山區部分，由消防署特搜隊長陳義豐坐鎮，將有限人力及救災能量做最適分配；太魯閣晶英酒店、西寶國小平安待救援部分，因台8線部分路段受損，待緊急搶通後，經公路總局評估若可通行會儘速搜救下山。

目前現場有花蓮、基隆、高雄、台南、屏東、台東等多支消防特搜隊，包括消防署特種搜救隊長陳義豐、花東防衛指揮部第二作戰區中將指揮官俞文鎮，以及公路局東區養護工程分局太魯閣工務段、太魯閣國家公園管理處、秀林鄉公所人員投入救災。

另外，傅崐萁昨臉書貼文「第一時間回花蓮投入勘災、救災，午夜返家發現地震後家中一片狼藉，只好與榛蔚去住民宿」一文，被網友發現掉在地上有禮盒、洋酒，引起網友批評熱惹議後刪文。對於貼文爭議，傅崐萁接受媒體聯訪回應，自古以來大災大難，都要惜福才能息災，自己「一生光明坦蕩」，9年縣長新台幣1400多萬元薪水都捐出。（編輯：孫承武）1130406