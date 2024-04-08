南亞大火空品監測遭民代批放水 環保局：無法接受

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北8日電）南亞塑膠林口廠大火濃煙影響附近空氣品質，市議員李宇翔質疑環保局放水，空品監測車竟停6公里以外。環保局回應，難以理解且無法接受，嚴重打擊第一線市府員工士氣。

民進黨新北市議員李宇翔發布新聞稿表示，南亞塑膠廠昨天凌晨發生火警，火勢持續12個小時，由於廠內儲放約300噸塑膠原料與成品，火場排出大量黑煙造成空污，火場周邊居民長時間聞惡臭，傳出多起噁心、頭暈案例。

他表示，新北市政府環保局將空品監測車停在距離火場6公里的林口樂活公園，檢視監測數據毫無異常，還公布空氣狀況一切「正常」，與市民感受差異甚大，他質疑市府有護航放水之嫌，監測空品打假球。

他表示，南亞塑膠隸屬台塑集團，是台灣10大企業之一，工廠火災釀空污且影響市民將近20小時，企業竟無一點社會責任，毫無後續處置作為，還敢發新聞稿稱空氣無毒，根本是將市民當作人肉空氣清淨機。他呼籲市府應捍衛市民權益，從重裁罰及關心市民健康。

環保局回應表示，火災發生後，空品監測車停放位置擇定於人口聚集處及下風處，此為根據專業判斷，屬於適當且正確觀測點位。可與林口空品測站、林口市區、南亞林口廠相對位置約略是一直線，可就近、妥善、正確地監控空品變化。

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環保局表示，結合身在火場最前線的環保稽查人員於火場上、下風處，以直讀式儀器每小時進行空品監測，以及微型感測器與環境部林口空品測站監控數據，在綜整後如實對外公告，以提早預警民眾防範異味影響。

環保局表示，環保局稽查人員連續36小時即時監控空品變化，並已針對空污異味、廢水流入水體進行告發。衛生局昨天已請輔大等醫院加強呼吸道就醫民眾照護。有心人士指稱護航放水之嫌，已嚴重誤導大眾，更嚴重打擊第一線市府員工士氣，環局對此「難以理解且無法接受」，要求更正說法。（編輯：方沛清）1130408