攔查未開立異議紀錄表 板橋警分局判賠1.2萬

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）有毒品案件前科的蘇姓男子，遭板橋警分局板橋派出所員警攔查，蘇男要求員警開立異議紀錄表遭拒，提訟並訴請國賠。北高行認為，員警違法行使職權，判板橋警分局賠1萬2000元。

判決指出，新北市警察局板橋警分局板橋派出所3名員警，於民國109年3月26日晚間6時許執行毒品查緝勤務，查詢蘇男機車車牌時，查出蘇男有毒品前科，因此騎車尾隨蘇男至新莊區，認定蘇男疑進行毒品交易。

蘇男於中和區停等紅燈時違規右轉，遭3名員警攔查，拿出身分證與口袋內的物品供員警檢查，並要求員警開立異議紀錄表，卻遭員警拒絕。

蘇男向新北市警局提起訴願，主張3名員警未經他同意，把手伸進他的褲子口袋搜索，盤查行為不當、侵害他的身體權與隱私權。

新北市警局於蘇男訴願程序時，補製作異議紀錄表給蘇男，並回函蘇男表示，現場員警未當場填具異議紀錄表，顯有不當，已有適當行政處分。

蘇男對補製作的異議紀錄表不服，因此提起行政訴訟，請求確認補製作的異議紀錄表行政處分違法，並向板橋警分局請求國家賠償新台幣10萬元。

板橋警分局抗辯，3名員警攔查時，其中1名員警拍觸蘇男口袋，是實施「拍搜」行為，基於警察職權行使法規定，執行查驗身分的必要臨檢行為，也是警察運用物理強制力的行政檢查，屬事實行為，非行政處分，應駁回蘇男請求。

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台北高等行政法院審理後認為，蘇男雖有毒品前科，但並非3名員警查證身分當下的狀況，且3名員警未具體說明先前執勤的毒品交易情況與蘇男情形的相似處，難單憑蘇男毒品前科，即合理懷疑蘇男有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞。

北高行認定，3名員警對蘇男進行身分查證的行為，未符合警職法規定，應屬違法，考量3名員警是執行查緝毒品，出於防止犯罪目的，且執法過程堪認和平，因此判決板橋警分局賠償1萬2000元，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1130411