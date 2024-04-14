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雲林碾米廠火警 火載量大逾4小時仍在搶救

2024/4/14 13:34
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（中央社記者黃國芳雲林縣14日電）雲林縣西螺鎮金農米碾米廠今天上午發生火警，因廠房可燃物多，火載量大，火勢持續延燒，已逾4小時仍未控制，縣府動員人力灌救及協調彰化縣支援。縣長張麗善也到場關切。

雲林縣消防局於上午8時40分據報，指西螺鎮福田里的金農米碾米廠發生火警，立即派遣西螺等分隊前往搶救，截至下午1時，火勢仍未控制，已出動各式消防車22部，消防、義消人員近百人陸續前往搶救。

雲林縣消防局副局長蕭哲明告訴中央社記者表示，廠房燃燒面積達1000平方公尺（約300坪），碾米廠1樓廠房因有堆置木板等易燃物，火勢延燒迅速，幾乎完全燃燒，且火苗從上方延燒至大型儲米桶，陸續調派挖土機、雲梯車到場配合搶救，也協請彰化縣消防局支援水庫車。

蕭哲明指出，廠房內可燃物多，米的相關產品又多，火載量大，加上燃燒面積廣，正積極防堵火勢向外延燒。

碾米廠火警發生時，國民黨籍雲林縣議員李明哲立即前往關心火災情況，碾米廠陳姓業者看到辛苦打拚的事業付之一炬，相當傷心。近中午，張麗善特地到場，在場指揮搶救的蕭哲明說，縣長到場除了慰問業者外，也指示全力搶救。（編輯：張雅淨）1130414

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