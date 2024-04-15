網傳大甲媽遶境彰市民生市場打架 警方：張冠李戴

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（中央社記者吳哲豪彰化縣15日電）有臉書社團發布影片指大甲媽遶境時，有人在彰化市民生市場打架；警方今天澄清該影片為張冠李戴，發生時間在3月底的彰化南瑤宮媽祖進香活動，且當事者為債務糾紛。

臉書（FACEBOOK）社團「黑色豪門企業」日前貼出名為「4月6日彰化大甲媽格鬥盃」影片，指在台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動期間，當媽祖鑾轎在彰化市區遶境時，有人在民生市場打架。

彰化縣警察局彰化分局發布新聞說明，事件發生日為3月31日晚上7時左右，有男子遭身穿綠衣男子毆打，派出所員警獲報立即趕到現場，但只剩被毆男子留在現場。

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警方指出，被打的莊男和施男、陳男及辜男因債務糾紛發生嫌隙，莊男參加南瑤宮媽祖進香活動時，剛好遇到施男等3人，因此發生口角及鬥毆，員警循線在當天晚上將施男等3人逮捕到案，訊後以違反妨害秩序罪嫌移送偵辦。

警方表示，民生市場一帶的接轎團體今年身穿綠衣，而該團體每年都會製作不同制服參加迎轎、接轎活動，且除了大甲媽外，該團體今年也迎接白沙屯與南瑤宮媽祖遶境，針對網路社群未經查證就張冠李戴，深感遺憾。（編輯：謝雅竹）1130415