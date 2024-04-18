三重警誤認通緝犯抓人起衝突 法院勘驗錄影畫面

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市三重警分局翁姓警員誤認通緝犯並毆傷黃姓民眾，新北地院今天開庭，勘驗錄影畫面，確認雙方衝突、上銬逮捕過程。黃男開完庭後在庭外稱，逮捕過程很誇張、很恐怖。

起訴書表示，三重警分局翁姓警員於民國111年9月間，誤認黃男為李姓通緝犯，以右手搭在黃男肩膀，遭黃男反抗。過程中，翁員未表明警察身分；雙方互相拉扯時，黃男將翁員摔入機車堆內，再跨坐在翁員身上。

起訴書指出，後來翁員與前來支援的江姓警員，一起將黃男壓制在地，翁員揮擊黃男臉部、身體，用辣椒水噴黃男眼睛，辱罵不雅字眼和強拉黃男至廁所沖洗眼睛。

檢方除依傷害罪起訴黃男，另依公務員假借職務上機會犯傷害、公然侮辱、強制罪等，起訴翁姓警員。

新北地院今天開庭勘驗錄影畫面，法官說，只針對客觀事實，描述影片中所看到影像、聽到聲音。包括翁員在黃男住處附近誤認而起衝突畫面、民眾從高空及近距離拍攝畫面、到場支援警員密錄器畫面、黃男遭逮捕後，被上銬送到派出所畫面等。

法官針對爭執過程中，翁員搭肩黃男、推擠互拉、2人倒地；黃男跨坐翁員身上、彼此掙扎過程，逐一詢問2名被告的意見。

另外，法官也整理民眾拍攝影片錄音，做成勘驗筆錄；黃男過程一直強調「抓錯人了、真的不是通緝犯啦」，自己有身分證件、就住在附近，要求警察不要壓制他；也有警察要求黃男冷靜配合、「有機會給你釐清」等過程錄音。

檢察官、黃男與律師、翁員與辯護律師，逐一針對勘驗筆錄表示意見後，黃男律師也聲請監察院調查筆錄，將作為雙方交叉詰問時證據。

法官最後諭知，5月28日下午2時30分，續開審理庭並傳證人相互交叉詰問。

黃男所服務單位的部分朋友今天也前往旁聽，並透過影片瞭解案發過程。開庭結束後，黃男向他們描述，警方逮捕過程像惡魔，「有沒有很誇張、很恐怖」。（編輯：方沛清）1130418